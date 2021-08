Drie kinderen gedood door leeuwen in natuurreservaat in Tanzania

De kinderen, tussen de 9 en 11 jaar oud en afkomstig uit hetzelfde gezin, kwamen maandag thuis van school en gingen vervolgens het bos in om te zoeken naar vee dat vermoedelijk was weggelopen, zo meldt de Britse krant The Guardian op basis van de politie in Tanzania.



De zoekactie vond plaats in een bos in de buurt van het beschermde natuurgebied Ngorongoro, een stuk werelderfgoed dat de hoogste concentratie wilde dieren van Afrika heeft, zoals leeuwen, cheeta’s en luipaarden. Tijdens de zoekactie stuitten de kinderen op een paar leeuwen, waarna al snel sprake was van een levensbedreigende situatie.