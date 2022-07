Drie keer levenslang in liquidatieproces Eris in Nederland

In Nederland heeft de rechtbank drie verdachten in het omvangrijke liquidatieproces Eris rond de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Het gaat om hoofdverdachte Delano R. (52), Feno D. (37) en Jermaine B. (39). Bij verschillende verdachten vielen de straffen fors lager uit dan door het Nederlandse Openbaar Ministerie is geëist.

Volgens de rechtbank was er sprake van “een criminele organisatie, die zich fulltime met het plegen van liquidaties bezighield, zo nodig 24 uur per dag”. De berichten waarin werd gesproken over de moordplannen waren “huiveringwekkend”. Veel moordopdrachten kwamen volgens de rechtbank vermoedelijk van Ridouan Taghi - die ook in verband wordt gebracht met de moord op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. De Vries - en werden uitgezet bij de organisatie “die over leven en dood meende te kunnen beschikken” en waarin Delano - Keylow - R. “een spilfunctie had”.

In deze strafzaak, die over vijf moorden en meerdere pogingen daartoe gaat, had het OM vijf keer levenslang geëist. De 34-jarige Willem B. kreeg uiteindelijk dertig jaar opgelegd in plaats van levenslang.

Vrijspraak

De 74-jarige Greg R., die wordt gezien als een soort godfather en prominent lid van de motorclub, hoorde levenslang eisen maar de rechtbank veroordeelde hem tot een celstraf van zes jaar en negen maanden. Een andere opvallende uitspraak is de vrijspraak van twee verdachten na eisen van 24 jaar en 22 jaar en de veroordeling tot één jaar cel van Ferhan Y. en Marciano M., na een eis van respectievelijk 26 jaar en 25 jaar.

De omvangrijke moordzaak kwam in een stroomversnelling toen Tony de G. besloot over te lopen naar justitie en kroongetuige werd. Hij hoorde tien jaar cel eisen en kreeg deze straf ook opgelegd, in ruil voor zijn bekentenissen.

Megaproces Marengo

De vermeende moord-opdrachtgever Taghi stond overigens niet terecht in Eris, maar wel in het andere megaproces Marengo. Daarin is vorige week tegen hem en vier medeverdachten een levenslange gevangenisstraf geëist. De strafzaken Eris en Marengo volgen elkaar chronologisch op. Marengo eindigt met de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017 in Utrecht. Eris begint met de vermoedelijke vergelding voor deze vergissing, de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017 in Amsterdam.

Eén onderdeel van het proces Eris is afgesplitst van de rest van de zaak. Het gaat daarbij om twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de uitvoering van de moord op Jap Tjong. Tegen de twee verdachten is een levenslange straf geëist, de uitspraak volgt donderdag.