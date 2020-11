Drie jaar na dubbele aanslag in Barcelona en Cambrils: proces tegen leden van terreurcel gaat van start

Op 17 augustus 2017 raast een bestuurder in een bestelwagen door de drukke Las Ramblas in Barcelona. De 22-jarige dader doodt daarbij vijftien mensen, onder wie ook een Belgische vrouw. Hij kan wegvluchten.



Bij een tweede, verijdelde, aanslag een dag later in Cambrils valt één dode. Terroristen van hetzelfde netwerk proberen in die kuststad om net zoals in Barcelona in te rijden op voetgangers. De politie kan vier van de daders ter plekke doodschieten, een vijfde overlijdt later. In totaal vallen bij de twee aanslagen meer dan 150 gewonden.



De aanvaller van Barcelona wordt een paar dagen later doodgeschoten door de politie.