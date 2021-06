Drie jaar cel voor Amerikaanse apotheker die opzettelijk 500 doses van coronavaccin onbruikbaar wou maken

In januari had Steven Brandenburg schuldig gepleit aan twee pogingen tot knoeien met verbruiksgoederen. In theorie kon hij daarvoor veroordeeld worden tot maximum twee keer tien jaar cel. Maar hij kwam voor een federale rechter, die hem voor maximum 51 maanden achter de tralies kon sturen. Het werden er 36, waarna hij nog eens drie jaar onder toezicht van het gerecht zal blijven. Hij moet ook een vergoeding van 68.000 euro betalen.

Het Aurora Medical Center in Grafton in Wisconsin ontsloeg Brandenburg in december vorig jaar, nadat hij had toegegeven dat hij “de vaccins opzettelijk uit de koeling had gehaald”. Dat maakte de Moderna-vaccins in principe onbruikbaar. Brandenburg had toegeslagen tijdens twee opeenvolgende nachtshifts in december. Daarna plaatste hij de vaccins weer in de koelruimte. 57 mensen werden zo nog geïnjecteerd met vaccins die mogelijk niet meer effectief waren.