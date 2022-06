Drie Iraanse schepen intimideren Amerikaanse marine een uur lang in Perzische Golf

Meisje (4) valt van balkon, toevallige voorbijgan­ger redt haar leven

Een geluk bij een ongeluk. Dat kan je wel zeggen over wat een vierjarig meisje in Noord-Italië overkwam. Ze viel vanop een balkon op de tweede verdieping naar beneden. Daar kwam net een toevallige passant voorbij die haar opving in zijn armen en zo haar leven redde.

