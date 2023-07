Drie hotels in brand op Rhodos door bosbranden: naar schatting duizend evacués

De bosbranden op het eiland Rhodos hebben de zuidwestkust bereikt. Volgens Griekse media zijn er drie hotels in brand gevlogen. Het zou gaan om panden van met name de vakantiecentra Mitsis Village en de Lindian Village en een van de hotelonderneming Hatzilazarou Group ten noorden van de plaats Kiotari. Bewoners en gasten worden er geëvacueerd, ook over zee met hulp van de Griekse kustwacht. Het zou volgens Griekse media om naar schatting duizend evacués gaan.

KIJK. Vlaamse B&B-uitbaatster op Rhodos getuigt: “Het vuur werd sterk aangewakkerd door de hevige wind”

Brandweerlieden bestrijden al vijf dagen bosbranden op het Griekse eiland Rhodos. Terwijl de andere bosbranden in Griekenland voorlopig onder controle zijn, breidt de brand op Rhodos zich nog uit. Er zijn vandaag verschillende hotels geëvacueerd. Honderden toeristen moesten met bussen en boten van de kustwacht in veiligheid gebracht worden. De branden op Rhodos zijn ontstaan in het beboste, bergachtige en dunbevolkte midden van het eiland, maar de oproepen om te evacueren bereikten nu ook de zuidwestkust. De harde wind wakkert het vuur aan.

Het gaat vooral om hotels in het kuststadje Kiotari, gelegen op zo’n 55 kilometer ten zuiden van de stad Rhodos. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand moeilijk te bestrijden. In de regio rond Rhodos waait ook een stevige wind met windkracht zes. “De rook is zo dik dat je nauwelijks kunt ademen. De mensen worden naar het stadje Gennadi gebracht vanwaar ze naar andere hotels worden overgebracht”, zei Konstantinos Traraslias, vice-burgemeester van Rhodos aan de Atheense nieuwszender Skai.

Op het vasteland van Griekenland wordt gevreesd dat de branden weer oplaaien door de droogte en de hitte die in golven over het land gaat. Het was vrijdag gemiddeld 36,5 graden in Griekenland, maar op veel plekken boven de 40 graden. Plaatselijk zou het morgen ver boven de 40 graden kunnen worden.

KIJK. Vorige week werden al verschillende Griekse steden geëvacueerd uit voorzorg:

Veel Grieken herinneren zich angstig de hittegolf van juli 1987 toen het bijna twee weken snikheet was en bijna 1300 mensen aan de hitte bezweken. De plaatsvervangend directeur van het Griekse instituut voor de meteorologie, Thodoris Kolidas, heeft volgens Griekse media gezegd dat de hittegolf van dat jaar moeilijk te vergelijken is met de hitte van nu. Toen was het continu heel heet en nu is er spraken van drie golven.

Tal van Europese landen hebben blusvliegtuigen en/of brandweerlieden gestuurd om bij het blussen te helpen. Op Rhodos zijn onder anderen Slowaakse en Roemeense brandweerlieden actief. Er zijn ook een Jordaans en een Israëlisch blustoestel actief. Griekenland krijgt ook hulp van zijn grote rivaal Turkije. Dat heeft twee blusvliegtuigen en een -helikopter gestuurd. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft Turkije vandaag bedankt voor hun hulp in de strijd tegen de bosbranden in Griekenland. “Bedankt Turkije”, zo tweette de Griekse eerste minister. De twee vliegtuigen zijn vandaag aangekomen op een luchtmachtbasis bij Athene.

De buurlanden Griekenland en Turkije strijden al jaren over de rechten en aardgasvoorraden in de Egeïsche Zee en het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Vorig jaar nog had Erdogan ermee gedreigd Griekse eilanden binnen te vallen omdat Griekenland deze eilanden tegen internationale afspraken in zou gemilitariseerd hebben. Turkije heeft claims op veertien Griekse eilanden, inclusief Rhodos. Er is de voorbije weken echter wel wat toenadering gekomen tussen de twee ruziënde NAVO-lidstaten. Zo hebben de Griekse premier Mitsotakis en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in de marge van de NAVO-top in Litouwen onlangs afgesproken om wat toenadering mogelijk te maken. De spanningen tussen beide landen begonnen wat te verminderen na de zware aardbeving die Turkije in februari heeft getroffen. Athene heeft toen onmiddellijk samen met andere landen hulp gestuurd.