Drie Guantánamo Bay-gevangenen mogen worden overgeplaatst

Het aantal gevangen dat Guantánamo Bay mag verlaten is nu naar negen gestegen. Sommige gedetineerden die in de afgelopen jaren te horen kregen dat ze uit de Amerikaanse gevangenis mochten vertrekken, wachten nog steeds op een land dat hen wil overnemen en wil voldoen aan de voorwaarden die de Amerikanen stellen, bijvoorbeeld gevangenschap of een tijdelijk uitreisverbod.

De drie mannen die nu toestemming hebben gekregen om te vertrekken zijn een 73-jarige en een 54-jarige Pakistaan en een 40-jarige Jemeniet. Geen van hen zou in de afgelopen twintig jaar dat ze in de gevangenis zaten door de Verenigde Staten zijn vervolgd voor een misdaad. Van andere gevangenen zijn er volgens The New York Times twaalf vervolgd voor oorlogsmisdaden, van wie er één is veroordeeld, en worden negentien als te gevaarlijk beschouwd voor overplaatsing naar een ander land.