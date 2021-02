Drie gezinsleden besmet met Britse variant en 1,6 miljoen Aucklanders in Nieuw-Zeeland in lockdown

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zette gisteren miljoenenstad Auckland in lockdown, nadat daar drie familieleden besmet waren geraakt met het coronavirus. Inmiddels blijkt het om de Britse variant te gaan. “We hadden het bij het rechte eind met onze voorzichtige aanpak en focus op veiligheid”, aldus Ardern. Het is nog niet duidelijk hoe de Britse variant Nieuw-Zeeland is binnengeslopen.

Zo’n 1,6 miljoen Kiwi’s moeten niet-essentiële verplaatsingen schrappen uit hun agenda, al zeker tot woensdag middernacht. Vandaag begint de nieuwe mini-lockdown van drie dagen in Auckland om er de verspreiding van een corona-uitbraak tegen te gaan. Het gaat om slechts drie gevallen, maar Nieuw-Zeeland toonde zich van in het begin van de pandemie al kordaat en efficiënt in de aanpak ervan. Voor Auckland is het de tweede lockdown. De eerste vond vorig jaar plaats, was strenger, duurde 51 dagen en gold voor heel Nieuw-Zeeland. Ditmaal blijft de rest van het land gespaard, al moeten ze ook daar social distancing respecteren, mogen ze enkel in beperkt gezelschap afspreken en moeten ze vaak een mondmasker dragen.

De geïnfecteerde personen in Auckland zijn een moeder, een vader en hun dochter. Ze raakten besmet met de Britse variant. Er werden geen nieuwe gevallen gevonden, maar nog eens vijf personen moesten in ‘overheidsquarantaine’, in een zogenaamd “beheerd isolatiecentrum”, een verplichte halte voor alle terugkerende reizigers. In totaal telt Nieuw-Zeeland op dit moment 47 besmettingen. Mogelijk wordt de driedaagse lockdown nog verlengd. De autoriteiten zijn nog altijd naarstig bezig met de contacttracing, maar hebben de oorsprong van de infecties nog niet kunnen achterhalen.

“Aan de hand van de sequencing (uitlezen van de viruscode, red.) hebben we geen link kunnen leggen met een van onze beheerde isolatiefaciliteiten”, zei premier Ardern. Het virus is volgens de premier niet doorgegeven door iemand die na een vliegreis in verplichte overheidsisolatie is gegaan. Gezondheidsmedewerkers focussen op de moeder en de dochter, omdat uit bloedonderzoek blijkt dat de vader later besmet raakte. De moeder werkte voor een bedrijf dat diensten levert aan luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven van Auckland. Mogelijk liep zij de infectie op via een transitpassagier of via de was van crewleden. Zeven van haar negen collega’s testten al negatief.

Ook buiten het gezin werden 42 nauwe contacten opgespoord, onder meer klasgenoten en leerkrachten van de dochter. Alle tests van die contacten bleken tot dusver eveneens negatief. Twee familieleden waren in het weekend van 6 en 7 februari naar New Plymouth gereisd, ook op het Noordereiland op zo’n 360 km van Auckland. Toen hadden ze nog geen symptomen. Naast de quarantaine van de drie besmette personen zit nog een vierde gezinslid in isolatie.

Down Under gebeurt contacttracing dus erg nauwgezet en grondig. Desondanks waarschuwde Ardern dat het niet uitgesloten is dat de oorsprong van de besmetting niet wordt gevonden. Het helpt ook niet dat het gezin in kwestie de raad om de corona-app te gebruiken en QR-codes te scannen niet had opgevolgd. Ardern riep daarom haar landgenoten nog eens op om dat wél te doen.

Intussen zijn de eerste doses vaccins aangekomen in Nieuw-Zeeland. “Dit wordt de grootste volledige vaccinatiecampagne in de geschiedenis van ons land”, zei Ardern. Zaterdag beginnen de Kiwi’s eraan. Grenswerkers krijgen voorrang.

Australië reageerde ook prompt. De Aussies beschouwen Nieuw-Zeeland tijdelijk als een rode zone. Dat betekent dat al wie vanuit Nieuw-Zeeland inreist, verplicht veertien dagen in hotelquarantaine moet.