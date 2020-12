Drie gewonden bij schietpartij in Berlijn

Opluchting en bezorgd­heid bij Belgische bedrijven over brexitdeal

24 december Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en ondernemersorganisatie Voka reageren opgelucht nu de Europese Commissie en de Britse regering een handelsakkoord hebben bereikt, maar ze vragen wel steunmaatregelen voor de meest getroffen sectoren. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, benadrukt dat de impact groot blijft en roept op om voedingsbedrijven maximaal te informeren en te ondersteunen. De Rederscentrale is niet gelukkig met het feit dat de vissers uit de Europese Unie moeten inleveren. “Maar het is wel goed dat we weten dat we op 1 januari kunnen blijven vissen”, klinkt het daar. De Boerenbond reageert dan weer dat het akkoord een economische ramp kon afwenden, “maar een zachte landing zal het allesbehalve worden”, stelt de organisatie.