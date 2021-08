Drie gewonden bij schietpartij aan winkelcentrum in Zweedse Kristianstad

In de zuidelijke Zweedse stad Kristianstad zijn dinsdag zeker drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De slachtoffers zouden zwaargewond zijn. Een dader is nog niet gevat, er is op dit moment een grote politieoperatie bezig.

Iets na half vier weerklonken er plots meerdere luide schoten in het Näsby-district in Kristianstad, melden Zweedse media. Een man van in de twintig, een man rond de dertig en een vrouw in de zestig zouden in het ziekenhuis opgenomen zijn met mogelijk ernstige verwondingen.

De schietpartij zou hebben plaatsgevonden nabij een winkelcentrum. “Verschillende mensen zijn op verschillende plekken in het gebied aangetroffen met vermoedelijke schotwonden”, verklaarde politiewoordvoerder Rickard Lundqvist. De politie is nog op zoek naar een of meerdere daders en onderzoekt of er nog meer gewonden zijn. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

Over motieven is nog niets bekend. De politie sluit niet uit dat de schietpartij bendegerelateerd is. “Dit is een van de hypothesen waarmee we werken”, zei Lundqvist. Later meer.

