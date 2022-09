Drie Franse agenten veroordeeld voor dood van ‘Franse George Floyd’

Een Franse rechtbank heeft dinsdag drie politieagenten veroordeeld voor doodslag in verband met de dood van een zwarte man in Parijs in 2015. Ze krijgen alle drie een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden.

Amadou Koumé overleed nadat hij door drie agenten tegen de grond werd gedrukt in een café. Ze hielden hem in een houdgreep en lieten hem meer dan zes minuten op zijn buik liggen met zijn handen geboeid op zijn rug.

Koumé, wiens naam ondertussen uitgroeide tot een protestslogan tegen politiegeweld in sommige gemeenschappen, overleed ten gevolge van “trage mechanische asfyxie” luidt het in het verslag van een medische expert dat werd voorgelegd in de rechtbank.

Eddy Arneton, de advocaat van Koumé’s familie, vindt de straf echter mild.

“We wisten dat ze geen effectieve celstraf zouden krijgen, maar het feit dat ze schuldig bevonden werden, geeft ons enige rust”, vertelde Koumé’s oudere zus Habi aan Reuters.

De openbare aanklager had een celstraf van een jaar met uitstel gevraagd. Hij redeneerde dat er noodzakelijk en proportioneel geweld werd gebruikt om Koumé te immobiliseren, maar dat er sprake was van nalatigheid omdat de agenten hem op zijn buik hadden laten liggen.

Volgens mensenrechtenorganisaties blijven klachten over de brutale, racistische behandeling van inwoners van vaak allochtone afkomst door de Franse politie vaak onbehandeld, vooral in achtergestelde stadswijken.

De zaak doet denken aan die van George Floyd, die overleed bij zijn arrestatie in de VS in mei 2020. Videobeelden van zijn arrestatie en overlijden gingen de hele wereld rond en leidden tot enorme protesten, zowel in de VS als daarbuiten. De Franse regering stelde vervolgens dat er een “nultolerantie” was voor racisme binnen de ordediensten.

Volgens de politievakbonden gebruikt de overheid de politie echter als zondebok voor de grote verdeeldheid in de Franse samenleving.

De straf is moeilijk te aanvaarden wanneer agenten reageren op gevaarlijke situaties, zegt Frédéric Lagache, woordvoerder van politievakbond Alliance. In dit geval hadden ze te maken met een geagiteerd individu dat moeilijk onder controle te krijgen was. “(Een celstraf, red.) is altijd te veel voor politieagenten die het gevoel hebben dat ze hun job doen en zich niet verheugen over de dood van een man”, zegt hij.

Volgens Sebastian Roché, politicoloog bij het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek in Frankrijk, is de straf licht, maar in lijn met de straffen die in het verleden werden uitgedeeld door rechtbanken in gelijkaardige zaken. “We merken dat de Franse rechterlijke macht moeite heeft met het veroordelen en bestraffen van de politie,” klinkt het.

