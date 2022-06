Drie dorpen afgesloten van buitenwereld na onweer in Oostenrijk

Door noodweer in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië, in het zuiden van het land, werden tijdens de nacht van dinsdag op woensdag meerdere gebieden geteisterd door aardverschuivingen en overstromingen. Drie dorpen raakten hierdoor zelfs afgesloten van de buitenwereld, zo meldt het Rode Kruis. Ook is iemand om het leven gekomen.