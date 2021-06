Drie doden nadat vliegtuigje met bestemming België crasht in buurt van Rijsel

CureVac wil volgende week uitsluit­sel geven over timing vaccin

11 juni CureVac gaat volgende week communiceren over de timing van zijn vaccin tegen Covid-19. De voorbije dagen doken er berichten op dat die goedkeuring pas voor augustus zou zijn, dus twee maanden later dan oorspronkelijk voorzien. Maar volgens vaccinoloog Pierre Van Damme, die betrokken is bij de studie in ons land, kan CureVac die vertraging niet bevestigen.