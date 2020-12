Drie doden nadat schutter vuur opent op bowlingbaan in de VS

Grote brand in Libanees vluchtelin­gen­kamp na ruzie

0:36 In Libanon is gisteravond brand gesticht in een vluchtelingenkamp waar Syriërs verblijven. Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR) van de Verenigde Naties gaat het om een grote brand in een kamp in de regio al-Minyeh en werden er gewonden overgebracht naar het ziekenhuis.