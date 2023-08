Drie doden na helikoptercrash van Russische veiligheidsdienst in Oeralgebergte

"Ze zijn er kapot van en zo verdrietig": twee maanden na verdwij­ning van Émile wordt zijn familie achter­volgd door roddels en boze blikken

Bijna twee maanden na zijn verdwijning in het Franse bergdorp Le Haut-Vernet is er nog altijd geen spoor van de kleine Émile. Het is voor de familieleden van het jongetje een hele onderneming om in die omstandigheden hun oude leven weer op te pakken. En dan zijn er nog de boze blikken en de roddels. “Ze zijn er kapot van en zo verdrietig.”