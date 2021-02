Drie doden na burenruzie over sneeuwruimen

PennsylvaniaEen burenruzie over sneeuwruimen is in het noordoosten van de Amerikaanse staat Pennsylvania geëindigd in een schietpartij waarbij twee doden vielen. De schutter is even later dood teruggevonden in zijn woning. Het incident deed zich voor te midden van de zware sneeuwstorm die de Amerikaanse Oostkust teistert.