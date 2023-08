Drie doden door grote brand in Frans appartementencomplex: “Mensen hingen schreeuwend uit het raam”

Oprichter van failliete crypto­beurs FTX Bank­man-Fried opnieuw naar de gevangenis

De van fraude verdachte oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, is opnieuw gearresteerd. Hij was op borgtocht vrij, maar een rechter in New York heeft de borgtocht vrijdag vervroegd ingetrokken.