“Drie doden bij raketaanval op olietanker in Syrische haven”

Geen telefoon of daglicht: vrijwilli­gers laten zich veertig dagen opsluiten in Franse grot

17:29 Een opmerkelijk experiment is beëindigd in de Pyreneeën: vijftien vrijwilligers gingen er veertig dagen in zelfisolatie in een grot. Vandaag zagen ze voor het eerst in meer dan een maand opnieuw het daglicht. De deelnemers kwamen met bleke gezichten, maar in goede gezondheid naar buiten.