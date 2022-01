Drie doden bij ontploffing olietanks in Abu Dhabi na vermoedelijke droneaanval

Geboorte­cij­fer China naar historisch dieptepunt in 2021

Het geboortecijfer in China is vorig jaar naar een nieuw dieptepunt gezakt. Dat meldt het Chinese nationale bureau voor statistiek. In 2021 werden per 1.000 mensen 7,52 geboorten geregistreerd. In totaal werden er vorig jaar ruim 10,6 miljoen mensen geboren in China.

