Drie doden bij lawines in Oostenrijk

Nieuwe details over gevangenis­le­ven van Eva Kaili, ex-vicevoor­zit­ter van Europarle­ment, in Haren: “Ze poetst voor 75 cent per uur”

Het leven in de gevangenis van Haren ziet er voor Eva Kaili (44), de ex-vicevoorzitter van het Europees Parlement die betrokken is bij het spraakmakende corruptieschandaal, heel wat minder glamoureus uit dan de Griekse gewend is. Eerder beweerde Kaili al dat ze “gemarteld” wordt omdat ze haar dochtertje amper mag zien. De Britse krant ‘The Financial Times’ heeft nu nog meer details over haar leven als gedetineerde vrijgegeven. “Ze poetst in de gevangenis en krijgt daar 75 cent per uur voor”, klinkt het onder meer.

3 februari