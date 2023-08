Drie doden bij frontale botsing met ambulance in Beieren

Ouders Émile (2,5) reageren voor het eerst op mysterieu­ze verdwij­ning van hun zoon: “We vrezen het ergste”

De ouders van de Franse peuter Émile (2,5) hebben voor het eerst gereageerd op de verdwijning van hun zoon, die al bijna twee maanden spoorloos is. “We vrezen het ergste, maar toch blijven we ook hopen”, zeggen ze. Er doen verschillende theorieën de ronde over wat er met de peuter gebeurd kan zijn. Ève Chancel, een journaliste bij de krant ‘Le Parisien’, heeft ondertussen een nieuwe piste geopend op basis van twee getuigenissen. “De kleine Émile is mogelijk gevallen toen hij op weg was naar zijn favoriete boomhut”, klinkt het.