Drie doden bij crash van sportvliegtuig in Bretagne

Eerste volledig commer­ciële bemande vlucht naar internatio­naal ruimtesta­ti­on met succes aangekomen

Er is een nieuw hoofdstuk begonnen in de bemande en commerciële ruimtevaart. Op Cape Canaveral in Florida is gisteren een eerste volledig commerciële bemande vlucht vertrokken naar het Internationaal Ruimtestation. Het dokken liep enige vertraging op na problemen met videorouting, maar de ruimtecapsule is intussen met succes aangekomen.

9 april