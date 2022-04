Drie doden bij botsing van Zuid-Koreaanse militaire vliegtuigen

Tien jaar cel voor Oostenrijk­se neonazi-rap­per

In Oostenrijk heeft een extreemrechtse militant tien jaar cel effectief gekregen. Hij stond terecht voor de verspreiding van neonazistische liedjes waarvan één werd gebruikt door de dader van een antisemitische aanslag in het Duitse Halle in 2019. De nazi-ideologie bewieroken is strafbaar in Oostenrijk, waar Adolf Hitler is geboren.

31 maart