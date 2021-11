Drie doden bij aanval op olietanker in Nigeria

CEO van Twitter zet stap terug, handel in aandeel geschorst

Twitter-topman Jack Dorsey (45) maakt bekend dat hij vandaag opstapt als CEO bij de berichtendienst. Dat meldde de Amerikaanse nieuwszender CNBC eerder en wordt nu ook door Dorsey zelf bevestigd. Binnenkort zal hij ook zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur afstaan. Twitter-aandelen sprongen meteen meer dan 10 procent de hoogte in. Intussen is de handel in het aandeel geschorst.

29 november