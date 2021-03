Drie daklozen komen om nadat man tentenkamp in San Diego binnenrijdt

De politie heeft maandag een 71-jarige Amerikaan opgepakt nadat hij een daklozenkamp in het centrum van San Diego was binnengereden. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en raakten zes mensen gewond, van wie twee ernstig.

De man, Craig Voss, reed door een tunnel onder de campus van een college toen hij kort na 9 uur ‘s ochtends met zijn Volvo-stationwagen de stoep op reed, zo verklaarde de politiechef van San Diego, David Nisleit. Voss stapte direct uit zijn auto om de gewonden te helpen en werd vlak daarna door de politie gearresteerd. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor dood door schuld. Het is niet duidelijk of de man onder invloed was.

De dodelijke crash benadrukt nog maar eens de risico’s die de ruim 150.000 daklozen in Californië lopen. Velen hebben hun tenten opgezet langs drukke wegen, en zelfs bij opritten naar de snelweg toe.

Volgens burgemeester Todd Gloria van San Diego waren alle slachtoffers dakloos. “Ze waren daar omdat ze het gevoel hadden dat ze nergens anders heen konden”, aldus Gloria. “Deze crash had niet zo desastreus hoeven te zijn. Laat ik het heel duidelijk stellen: een straat is geen thuis. Het is niet veilig om onder bruggen of in steegjes te slapen”, zei hij.

Meer daklozen door coronacrisis

Door de coronacrisis is het aantal daklozen in San Diego alleen maar verder gestegen. Nu er geen colleges worden gegeven, is de campus bovendien een geliefd terrein om hun tenten op te slaan. Vooral bij het viaduct, dat extra beschutting biedt tegen de regen.

De burgemeester, die in december aantrad, zegt dat de stad druk bezig is om het daklozenprobleem aan te pakken. Voor andere daklozen die onder het viaduct lagen, maar het ongeluk overleefden, is elders onderdak aangeboden. Ook werd professionele hulp ingeschakeld. “We gaan ervoor zorgen dat deze mensen niet voor niets zijn gestorven”, besluit Gloria.

