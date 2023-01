Drie dagen voor ze spoorloos verdwenen, sprak onze reporter met twee Britse vrijwilligers in Oekraïne: “De Russen zijn vlakbij”

KIJK. Heldhafti­ge ex-militair overmees­tert messentrek­ker in Amerikaan­se supermarkt

In de Amerikaanse staat South Carolina is een ex-militair erin geslaagd om een man te overmeesteren die in een Walmart-supermarkt met een mes stond te zwaaien. De man dreigde ermee de aanwezigen aan te vallen, waarop iemand de hulpdiensten verwittigde. Nog voor die arriveerden kon Demario Davis, die alles had zien gebeuren, de messentrekker op heldhaftige wijze stoppen.

13 januari