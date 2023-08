Drie Bulgaren in Verenigd Koninkrijk verdacht van spionage voor Rusland

KIJK. Onwerkelij­ke taferelen: paardenver­do­vings­mid­del verandert druggebrui­kers in zombies in de VS, drug circuleert ook al in België

Negentig procent van de geteste drugs in Philadelphia bevat ondertussen al ‘tranq’, een mix van pijnstillers en xylazine, een verdovingsmiddel voor paarden. Het maakt dat de wijk Kensington recht uit een zombiefilm lijkt te komen. Gebruikers verkeren in trance, staan onbeweeglijk stil en lijken geen idee te hebben wat er rondom hen gebeurt. De opmars van de drug is zo sterk in de VS, dat Amerikaans president Joe Biden al een plan klaar heeft om de populariteit van tranq een halt toe te roepen.