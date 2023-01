Drie Britse kolencentrales weer nodig vanwege koud winterweer

Het is de eerste keer deze winter dat National Grid een beroep moet doen op deze reservecapaciteit. Eerder was het weer juist uitermate zacht, waardoor de vraag naar energie beperkt was. Maar nu lijkt het erop dat het een week lang erg koud gaat worden. Wat ook meespeelt is dat er tot en met dinsdag waarschijnlijk weinig wind zal zijn, waardoor van windmolens dus niet veel stroom kan worden verwacht.

Het Verenigd Koninkrijk is van plan om volgend jaar te stoppen met het opwekken van energie uit kolen. Dat is erg belastend voor het milieu. Maar voor deze winter heeft de regering kolencentrales verzocht beschikbaar te blijven om bij te springen als dat nodig is. De kolen worden nu gezien als alternatief voor aardgas dat sinds de Russische inval in Oekraïne erg duur en minder breed voorradig is.