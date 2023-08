Drie bergbeklimmers overleden na tocht door Schotse Hooglanden

Drama voor match tussen potentiële opponenten Antwerp: AE­K-supporter doodgesto­ken bij vechtpar­tij met fans van Zagreb, duel uitgesteld

Een Griekse supporter van AEK Athene is in de nacht van maandag op dinsdag doodgestoken tijdens een vechtpartij met supporters van het Kroatische Dinamo Zagreb. Dat meldt de Griekse politie. Het duel van vanavond tussen de twee ploegen, de mogelijke tegenstanders van Antwerp in de play-offs van de Champions League, is uitgesteld.