Drie Belgen omgekomen bij ongeval in Kenia: snelweg naar de dood maakt elk jaar 3.000 slachtoffers

500 kilometer zo goed als rechtdoor en maar één rijvak per richting: de ‘highway’ tussen Nairobi en Mombasa in Kenia, waar vrijdag drie landgenoten om het leven kwamen, is al jaren een snelweg naar de dood. Jaarlijks vallen er duizenden slachtoffers. “Vrachtwagenchauffeurs sukkelen op die eindeloos lange, rechte stukken in slaap: met wat geluk crashen ze naast het asfalt want anders knallen ze frontaal op een tegenligger.”