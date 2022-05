Drie babylichaampjes gevonden in kelder in buitenwijk van Parijs

Dood van Jérémy (31) zet Franse politiek in rep en roer: Joodse man aangeval­len door bende waarna hij gegrepen wordt door tram

Jérémy Cohen (31) stierf twee maanden geleden in wat op het eerste gezicht een tragisch verkeersongeval leek in een voorstad van Parijs. Nieuwe beelden tonen echter dat de Joodse man eerst werd aangevallen door een bende jongeren, waarna hij op de vlucht sloeg om vervolgens onder een tram te belanden. De familie van Jérémy zegt dat zijn dood het gevolg is van een antisemitische aanval. Sinds de video op sociale media circuleert, staat de Franse politiek in rep en roer en dat allemaal vlak voor de presidentsverkiezingen.

