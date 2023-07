Drie arrestaties vanwege treinramp India met bijna 300 doden

De drie worden beschuldigd van dood door schuld en het vernietigen van bewijsmateriaal, aldus de politie, die nog altijd bezig is met het onderzoek naar een van de dodelijkste treinongevallen in India ooit.

Bij het ongeval begin juni in Balasore, in de oostelijke deelstaat Odisha, werd een passagierstrein na een wijziging aan de elektronische spoorwegbeveiliging per abuis naar een spoor geleid waar een trein met ijzererts stilstond. De passagierstrein reed met een snelheid van 130 kilometer per uur in op de andere trein. Bij de botsing kwamen drie wagons van de passagierstrein op een aanpalend spoor terecht, waar ze werden geraakt door een tegemoetkomende intercity.