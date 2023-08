Drie Amerikanen overleden na drinken van milkshakes die besmet waren met listeria

Update Zeventien gestrande Vlamingen in Zuid-Afri­ka vliegen deze week nog terug naar ons land: “Iedereen zal ten laatste vrijdag thuis zijn”

Zeventien Vlaamse reizigers zitten op dit moment vast in Zuid-Afrika nadat ze twee weken in Namibië doorbrachten voor een safari, georganiseerd door het reisbureau De Blauwe Vogel in Sint-Truiden. Afgelopen weekend zouden de Vlamingen terug naar huis vliegen, maar door een staking werd hun vlucht geannuleerd. De reizigers werden vervolgens naar Zuid-Afrika gestuurd om daar een vlucht te nemen, maar eens aangekomen werden ze aan hun lot overgelaten. Tom Coessens, één van de gestrande reizigers, deed zijn verhaal deze voormiddag bij HLN LIVE. De Blauwe Vogel heeft ondertussen laten weten dat de Vlamingen ten laatste vrijdag naar huis kunnen vliegen.