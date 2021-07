Drie Amerikaanse farmabedrijven akkoord met miljardenschikking wegens opioïdencrisis

In een grote rechtszaak in de Verenigde Staten in verband met de opioïdencrisis hebben drie grote farmabedrijven een schikking getroffen met de staat New York. McKesson, AmerisourceBergen en Cardinal Health zullen daarbij samen 1,18 miljard dollar (zowat 1 miljard euro) neertellen, in ruil voor het stopzetten van de procedures tegen hen. Dat maakte de New Yorkse openbaar aanklager Letitia James vandaag bekend.

Het geld van de schikking zal met name worden aangewend om hulpprogramma's voor verslaafden op te zetten. De betalingen gaan over twee maanden van start en worden gespreid over zeventien jaar.

In een gezamenlijke reactie zeggen de drie bedrijven de beschuldigingen "ten stelligste" te betwisten. De schikking stelt ze naar eigen zeggen in staat om "hun aandacht en middelen te focussen op de veilige levering van medicijnen en therapieën".

In dezelfde zaak in New York worden nog drie andere farmabedrijven - Endo Health Solutions, Teva Pharmaceuticals en Allergan Finance - aangeklaagd. Zij zullen voor de rechter verschijnen, zei James. Eerder had Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica, al 263 miljoen dollar (224 miljoen euro) betaald om van de procedure af te raken.

De zaak in New York is maar een klein onderdeel van de procedures tegen Amerikaanse farmabedrijven voor hun rol bij de opioïdencrisis in de VS. Ze worden ervan beschuldigd met hun pijnstillers te hebben bijgedragen aan de golf van verslavingen en overdosissen in het land. Verscheidene staten, counties en steden eisen miljarden dollars terug die ze hebben uitgegeven in de strijd tegen opioïdenverslaving.

Nog grotere schikking

Ondertussen wordt ook al jarenlang onderhandeld over een schikking voor duizenden zaken in verschillende staten. Zo schrijft het persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen dat Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen morgen de details van een schikking van maar liefst 26 miljard dollar (ongeveer 22 miljard euro) bekend zullen maken. Het gaat in de eerste plaats om een akkoord met de vijf staten waarmee de gesprekken werden gevoerd, maar verwacht wordt dat meer dan veertig staten de deal zullen onderschrijven. In staten die zich niet achter de schikking scharen, worden de procedures gewoon voortgezet.

Volgens het akkoord kunnen staten kiezen om alleen in te gaan op de schikking met J&J, of om te opteren voor het totale pakket, schrijft Bloomberg. De bedrijven zouden ook met extra geld over te brug komen naargelang de betrokken staten erin slagen om hun lokale besturen te doen intekenen.

