Drie alpinisten om het leven gekomen bij lawine op besneeuwde vulkaan in Ecuador

Taliban beloven mannen tarwe in ruil voor werk in strijd tegen werkloos­heid en honger

24 oktober De talibanregering die aan de macht is in Afghanistan heeft zondag een hulpprogramma gelanceerd dat aan duizenden mannen tarwe in ruil voor werk zal geven om de honger in het land tegen te gaan. Het programma, dat aan 40.000 mannen in Kaboel werk zou verschaffen, moet ook in andere steden worden opgestart, zei regeringswoordvoerder Zabihullah Mujahid.