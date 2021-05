Drie alpinisten en skiër omgekomen bij lawines in Alpen

Verpleeg­ster die Britse premier Boris Johnson verzorgde op intensieve geeft ontslag wegens "gebrek aan respect”

18 mei Een verpleegster die vorig jaar voor de Britse premier Boris Johnson heeft gezorgd toen hij door een coronabesmetting op intensieve zorg terecht was gekomen, heeft haar ontslag gegeven uit “gebrek aan respect” van de regering voor de zorgkundigen. Jenny McGee werd in april vorig jaar door Johnson nog geprezen omdat zij mee “zijn leven had gered”.