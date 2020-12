Drie agenten doodgeschoten toen ze vrouw probeerden te redden in Frankrijk

Een dolleman heeft in Frankrijk, in het dorpje Saint-Just, dinsdagnacht drie gendarmes doodgeschoten en een vierde verwond. De gendarmes werden dodelijk verwond toen ze een vrouw te hulp kwamen die op het dak van een huis was gevlucht in het afgelegen dorpje, in de omgeving van Clermont-Ferrand, in het centrum van het land.