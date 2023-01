Drie agenten aangevallen met machete net buiten beveiligde zone Times Square

Beelden tonen hoe zware vuurpijlen werden afgescho­ten in Brusselse straten, ook brandweer bestookt: “Ik zag hoe mensen wegvlucht­ten”

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn politieagenten en brandweerlui tijdens de nieuwjaarsnacht meermaals bestookt met vuurwerk. Dat gebeurde zelfs bij de reanimatie van een man die van een balkon was gevallen. “Dit is gewoon absurd”, stelt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Het slachtoffer dat gereanimeerd werd, overleefde het niet. Bovenstaande beelden tonen hoe er in de straten vuurwerk werd afgevuurd, wat tot gevaarlijke situaties leidde. Ook in Antwerpen was er sprake van incidenten: er werd een auto in brand gestoken met vuurpijlen en er werden 25 mensen gearresteerd.

