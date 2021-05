Drie aanvallen gericht tegen holebi’s in Barcelona: “Barbaars”

Meer dan 50 landen eisen uitleg van WHO over berichten seksueel geweld

28 mei In totaal 53 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben verklaard “bezorgd” te zijn over recente berichten rond seksueel geweld door personeelsleden van de organisatie. Leidinggevenden binnen de WHO zouden hebben nagelaten om melding te maken van de feiten.