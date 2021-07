Drempel van 400.000 coronasterfgevallen overschreden in India

De gevreesde Deltavariant zorgt wereldwijd voor steeds meer onrust. Maar hoe is de situatie nu in India zelf, waar de besmettelijkere variant eerst werd ontdekt? Het land blijkt vrijdag voorbij de trieste kaap van 400.000 coronadoden gedenderd te zijn. De toestand is momenteel veel beter dan in mei, maar het einde van de Covid-ellende is nog niet in zicht. Integendeel, er wordt gevreesd voor een nieuwe golf.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er de voorbije 24 uur nog eens 853 nieuwe sterfgevallen opgetekend, waardoor er in totaal nu al 400.312 mensen in India aan Covid-19 zijn bezweken.



Daarmee is het Aziatische land na de VS (605.010) en Brazilië (520.095) het derde land ter wereld waar meer dan 400.000 coronadoden zijn geteld. Experts waarschuwen dat het aantal overlijdens in werkelijkheid waarschijnlijk veel hoger is, aangezien veel sterfgevallen niet officieel worden vastgelegd.

Zware tweede golf

De helft van de overlijdens in India is gerapporteerd tijdens een hevige tweede golf die in april en mei piekte, en die de gezondheidszorg en crematoria compleet overweldigde. De beelden van mensen die zuurstof kregen op straat en van tragische massacrematies van coronadoden gingen de hele wereld rond. De laatste 100.000 sterfgevallen deden zich in nauwelijks 39 dagen voor, sinds 24 mei.

Inmiddels heeft het land met 1,3 miljard inwoners reeds 30,4 miljoen besmettingen opgetekend. Daarmee komt het wereldwijd op de tweede plaats, na de Verenigde Staten. Tijdens het hoogtepunt van de coronagolf in mei waren er pieken van 400.000 besmettingen per dag, vrijdag kwamen er nog meer dan 46.600 infecties bij. De daling komt vooral door strenge lockdowns die Indiase deelstaten hebben opgelegd.

Volledig scherm Beeld van 29 april. Mensen krijgen extra zuurstof in Delhi. © NYT ATUL LOKE

Bezorgdheid

Maar experts waarschuwen voor een naderende derde golf.

Vrijdag heeft de federale overheid teams met wetenschappers naar zes deelstaten gestuurd - Kerala, Arunachal Pradesh, Tripura, Odisha, Chhattisgarh en Manipur - waar op dit moment opnieuw meer coronagevallen bijkomen. De teams moeten de situatie ter plaatse beoordelen en de plaatselijke vaccinatieprogramma’s monitoren.

Tot nu toe is slechts 4,5 procent van de Indiase bevolking volledig ingeënt. De regering wil tegen het eind van het jaar 1,1 miljard mensen gevaccineerd zien, maar grote hobbels op de weg zijn het trage vaccinatietempo, een tekort aan dosissen en ook aarzeling bij de bevolking om zich te laten vaccineren.

Volledig scherm Mensen in de rij voor een coronavaccin in Hyderabad. Beeld van gisteren/donderdag 1 juli. © AP

India zet op dit moment vooral in eigen land geproduceerde vaccins in: Covishield, Covaxin, Novavax. Eerder deze week gaf het ministerie van Volksgezondheid goedkeuring aan een lokaal farmabedrijf om het Moderna-vaccin te importeren. Het Russische Sputnik V-vaccin is ook goedgekeurd voor gebruik in India, maar wordt voorlopig in kleinere hoeveelheden gebruikt.

Het is een race tegen de klok voor de Indiase overheid om de vaccinvoorraad te versterken, in de hoop om goed voorbereid te zijn op golf nummer drie, nadat de dodelijke tweede golf het kwetsbare gezondheidszorgsysteem van het land overmeesterde. Pas wie volledig gevaccineerd is, is goed beschermd tegen de Deltavariant.

Volledig scherm Beeld op een corona-afdeling in New Delhi. Beeld van 29 juni. © EPA

Volledig scherm Ziekenhuispersoneel tijdens een wake bij kaarslicht in de Indiase stad Chennai als eerbetoon voor dokters die het leven lieten tijdens de coronapandemie. Beeld van gisteren/donderdag 1 juli © AFP