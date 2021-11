Dreigt klimaattop ambities niet waar te maken? Met een afgezwakt ontwerp richting verlengingen

Op de klimaattop in Glasgow staat vandaag de laatste onderhandelingsdag op het programma, al verwachten waarnemers dat de top verlengd zal worden. Na bijna twee weken zijn de bijna 200 aanwezige landen het nog steeds niet eens over een hele reeks hete hangijzers - van hoe rijke landen arme landen moeten compenseren voor schade veroorzaakt door klimaatrampen tot hoe vaak landen hun inspanningen moeten aanscherpen. Vrijdag werd een nieuwe ontwerptekst voor het uiteindelijke akkoord gepubliceerd, opnieuw terughoudender in ambities dan het vorige.

Op de COP26 in Glasgow onderhandelen landen over het tegengaan van klimaatverandering. Steeds nadrukkelijker gaat het over het meest ambitieuze doel uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015: de opwarming beperken tot 1,5 graad. De hoop van onder meer de EU is dat het pad dat hierheen leidt in Glasgow wordt gevonden. Dat wil niet zeggen dat na deze top het probleem is opgelost. Landen zullen ook de komende jaren hun ambities moeten opschroeven om het doel te bereiken. Diverse wetenschappelijke rapporten laten zien dat de uitstoot van CO 2 en andere broeikasgassen veel drastischer omlaag moet om onder de 1,5 graad te blijven.

Met de huidige beloftes zou de opwarming van de aarde volgens onderzoekers echter ver boven die limiet gaan, met catastrofale stijgingen van de zeespiegel, overstromingen en droogtes als gevolg. Onderhandelaars proberen in extremis te bekomen dat landen hun ambities in de toekomst moeten herzien, hopelijk snel genoeg om de 1,5°C-doelstelling binnen bereik te houden. In een eerder ontwerp was opgenomen dat landen hun doelstellingen tegen eind 2022 zouden moeten aanscherpen, maar die passage werd intussen weer geschrapt.

De top draait niet alleen om het verminderen van de uitstoot. Ook klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden is een belangrijk punt. En de afspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt moeten nog altijd worden vertaald in een concrete set regels. Over dat zogeheten ‘rulebook’ wordt al jaren gesteggeld.

Afgezwakt

Het jongste concept heeft enkele bijvoeglijke naamwoorden meer dan het vorige en zwakt de eerdere teksten over de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen af. Zo zijn veranderingen aangebracht in passages over CO-reducties op korte termijn en het afbouwen van steenkoolgebruik. In de vorige versie stond nog een duidelijke oproep aan alle landen om het uitfaseren van steenkool te versnellen en sneller te stoppen met subsidies voor fossiele brandstoffen. Nu gaat het over het uitfaseren van “ongemitigeerde” kolenstroom en “inefficiënte” steun voor fossiele brandstoffen.

De term “ongemitigeerd” duidt op stroomopwekking waarbij de CO 2 de lucht in gaat. Daartegenover staat het afvangen en opslaan van het broeikasgas, een omstreden techniek die zich volgens critici nog niet echt heeft bewezen. De ‘fossiele’ alinea begint nu ook met een oproep om versneld “technologieën te ontwikkelen” voor een overstap op “energiesystemen met een lage emissie”. Ook het snel opschalen van schone energiebronnen wordt genoemd.

Een ander duidelijk verschil zijn de bewoordingen waarin landen worden opgeroepen hun klimaatambities verder aan te scherpen. Wat blijft staan, is de oproep om nog voor eind 2022 de plannen om CO 2 -uitstoot omlaag te krijgen te versterken. Nieuw is de toevoeging dat daarbij rekening moet worden gehouden met “verschillende nationale omstandigheden”. Waar in de eerdere versie nog werd “aangedrongen”, is nu sprake van een “verzoek”.

Verlenging

De klimaattop in Glasgow gaat vandaag dan wel zijn officiële laatste dag in, als de onderhandelaars het niet eens raken over de eindverklaring gaat de COP26 verlengingen in. De Britse premier Boris Johnson hintte er eerder deze week al op dat verlenging mogelijk nodig zal zijn. Dat is bij eerdere klimaattoppen ook gebeurd.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat alle 197 landen die partij zijn bij het VN-klimaatverdrag zich scharen achter de slotverklaring. Daar worden scherpe onderhandelingen over gevoerd. Het gaat daarbij niet alleen over de grote lijnen. Volgens direct betrokkenen wordt ook veel gediscussieerd over zaken als woordkeus, volgorde en lengte van alinea’s.

Eventueel uitstel zou weleens positief kunnen uitpakken, zegt Dewi Zloch van Greenpeace in Glasgow. “Dan zal de druk op de landen nog meer toenemen. En dat is maar goed ook, want er moet nog een hoop gebeuren in Glasgow om tot een echt goede deal voor het klimaat te komen.” Voor sommigen levert uitstel praktische problemen op met hotelkamers en vluchten. Ervaren congresgangers hebben hun hotelkamers uit voorzorg al tot zondag vastgelegd.