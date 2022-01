Dreiging van Russische invasie groeit, maar Oekraïners laten het niet aan hun hart komen: "Het leven gaat verder”

Zo’n 100.000 Russische troepen in de buurt van de grens, Amerikaanse troepen in staat van paraatheid, ambassadepersoneel dat wordt teruggeroepen. De spanning in Oekraïne bereikt stilaan een hoogtepunt. Dat is niet zonder gevolgen voor de bevolking. “Het put je gewoon uit”, zegt de één. “Het leven gaat verder”, aldus de ander.

De opbouw van troepen in de buurt van de grens tussen Rusland en Oekraïne is niet min. Alleen al langs de Russische kant zouden er zo’n 100.000 soldaten klaar staan, met plannen voor een troepenmacht van 175.000.

De soldaten bevinden zich aan de oostgrens, bij de separatistische provincies Donetsk en Loegansk. Ook noordelijk is er troepenopbouw, onder andere in Wit-Rusland, een bondgenoot van Poetin. Dat is een bedreiging voor Kiev, de hoofdstad van Oekraïne met bijna 3 miljoen inwoners.

“We weten niet waar het zal starten of hoe”

De spanning in Kiev neemt dan ook toe, kon ook ‘The Globe and Mail’ vaststellen. De grootste krant van Canada sprak er met Yelena (66), een serveuse in een traditioneel Oekraïens restaurant. “Het is wanneer ik de tv opzet, dat ik angstig wordt”, vertelt ze. “De vraag is waar de oorlog zal starten. We weten niet waar, of hoe, dus we kunnen geen enkel plan ontwikkelen.”

In de hoofdstad zelf, zo’n honderd kilometer van de grens met Wit-Rusland, blijft het bovendien niet rustig. Zo zijn er valse bommeldingen in scholen, metrostations en overheidsgebouwen. Oekraïense autoriteiten claimen dat die onderdeel zijn van hybride oorlogsvoering, waarbij het land gedemoraliseerd moet worden vóór de invasie. “Het put je gewoon uit”, zegt Yelena daarover.

Bekijk ook het gesprek van HLN LIVE met VTM NIEUWS-buitenlandjournalist Robin Ramaekers:

“We denken aan de oorlog, maar moeten ook werken”

Niet iedereen in Kiev ligt wakker van de Russische dreiging. Een reporter van de Britse krant ‘The Guardian’ sprak Maria, een communicatiemanager van het Oekraïense nationale filmarchief. Haar moeder vraagt zich af wat Poetin met haar zou willen. “Dat is een manier om ernaar te kijken”, zegt ze daarover. “Mensen die het nieuws lezen op het internet zijn minder kalm, maar het leven gaat verder”, aldus Maria. “We denken aan de oorlog, maar we moeten werken en hebben ook nood aan plezier.”

Het nachtleven in Kiev blijft inderdaad overeind, schrijft Yahoo News. “Alles zal pas stoppen wanneer een heel serieuze dreiging is”, vertelt Alisa, bazin van een marketingbedrijf in Kiev. Volgens haar geloven de meeste mensen dat er onder geen beding geweld zal uitbreken in de hoofdstad.

“Ook hier zie ik geen paniek”

Volledig scherm Tom Murrath (61), ruilde 20 jaar geleden Antwerpen in voor Charkov, Oekraïne © RV

Vlaming Tom (61) woont op 50 kilometer van de Russische grens, het oosten van Oekraïne. Toen onze redactie vorige week met hem sprak, vertelde hij over de situatie in dat deel van het land. “Sinds 2014 na de annexatie van de Krim en het geweld in Loegansk en Donetsk is het eigenlijk al oorlog”, zei hij. Toch blijft het rustig onder de bevolking: “Ook hier zie ik geen paniek hoor, maar dat komt eerder uit de houding ‘als je er niets aan kan doen, dan helpt het ook niet om je zorgen te maken’.”

Het leger is er ook een pak op vooruit gegaan sinds 2014, merkt hij op. “Er is legerdienst, ze hebben veel mensen leren schieten en het materiaal en de kledij staan helemaal op punt. Mocht Poetin aanvallen, dan zal hij het toch niet meer zo gemakkelijk krijgen”, aldus Tom.

“Ik zou liever vrede hebben. Ik heb thuis twee kindjes”

Voor de Oekraïense troepen die aan de grens zijn gestationeerd, blijft het wel een nerveuze bedoeling. De onvoorspelbaarheid van de Russen is ondertussen bekend, nadat er in 2014 in het oosten van Oekraïne gemaskerde soldaten opdoken, die zogezegd vrijwilligers waren.

“Misschien zal de inval hier gebeuren. Misschien meer naar het zuiden. We kunnen niet alles weten. Het is alsof je schaakt, waar je de zetten niet op voorhand kan zien. Wie zal wat doen tegen wie? We weten het niet”, zegt luitenant Sergei tegen een journalist van ‘The New York Times’.

Ook Ihor, een sergeant in de eenheid verantwoordelijk voor het eten, vindt het maar niets. “Ik zou liever vrede hebben. Ik heb thuis twee kindjes.”

Is ons leger klaar om bij te springen? Bekijk hieronder het gesprek van HLN LIVE met de stafchef van het Belgisch leger: