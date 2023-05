Dreigende taal vanuit Moskou: “Als westerse landen F-16's leveren nemen ze kolossale risico’s”

UPDATE Nieuwe voetafdruk­ken gevonden: vader zoekt mee met groep van 100 naar 4 vermiste kinderen in Colombiaan­se jungle na vliegtuig­crash

In Colombia gaat de zoektocht verder naar vier kinderen, van 13, 9, 4 jaar en 11 maanden, die vermist raakten na een crash van een klein vliegtuig. In het toestel, dat op 1 mei neerkwam in het Amazonewoud, zaten behalve de kinderen ook de piloot en twee passagiers, die alle drie omkwamen. Het leger is er nog steeds niet in geslaagd om contact te maken met de vermiste kinderen, maar ontdekte vandaag nieuwe voetafdrukken.