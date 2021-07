Dreigende taal in Chinese media over doortocht Britse marine

"Onnoeme­lijk lijden" dreigt als we klimaatver­an­de­ring blijven negeren: 14.000 wetenschap­pers slaan opnieuw alarm

29 juli Bijna 14.000 wetenschappers van over de hele wereld trekken opnieuw aan de alarmbel over ons klimaat. Ze waarschuwen dat de mensheid “onnoemelijk lijden” te wachten staat als we niet onmiddellijk de oorzaken van de klimaatverandering aanpakken. Als we de signalen blijven negeren, zullen we terechtkomen in een heel sombere toekomst met steeds meer natuurrampen, zoals overstromingen, orkanen, hittegolven en bosbranden.