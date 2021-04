Drankverkoop in Engelse pubs verdubbeld op eerste dag na lockdown

Amerikaan­se klimaatge­zant Kerry in China voor topoverleg

8:11 De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry is aangekomen in Shanghai voor overleg met zijn Chinese collega's. Dat gebeurt achter gesloten deuren in een hotel, meldt het Amerikaanse consulaat. Op de agenda staat naast klimaatbeleid vermoedelijk ook de internationale klimaattop die later dit jaar gehouden moet worden in het Britse Glasgow.