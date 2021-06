Dramatische beelden: bewakingscamera filmt moment waarop flatgebouw in Florida instort

IN BEELD. Hoogste hotel ter wereld opent de deuren in Shanghai

16:11 Het hoogste hotel van de wereld heeft zijn deuren geopend in de bekende Shanghai Tower, die 632 meter boven de economische hoofdstad van China uittorent. Het luxehotel neemt de hoogste verdiepingen in van de wolkenkrabber, die 128 verdiepingen telt en de op één na hoogste van de planeet is, na de Burj Khalifa (828 meter) in Dubai.