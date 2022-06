Drama op strand in Italië: man verdrinkt terwijl hij kinderen probeert te redden

In de buurt van Napels is een heldhaftige man verdronken tijdens het redden van twee kinderen in zee. Toen hun ouders om hulp riepen, twijfelde Said (42) geen seconde om achter hen aan te gaan, hoewel hij zelf niet kon zwemmen. Die reddingspoging bekocht hij met zijn leven.

Het slachtoffer is de 42-jarige Rahhal Amarri. Hij werd echter door iedereen ‘Said’ genoemd. Het is een man van Marokkaanse afkomst die al jarenlang op het strand ‘lido dei Gabbiani’ in Castel Volturno werkte. Hij woonde al jaren in bij de uitbaters van het private strand. Daar stond hij dinsdagochtend aan de kassa toen rond 9 uur de tragedie plaatsvond waarbij hij om het leven kwam.

“Twee kinderen van 6 à 7 jaar oud waren met hun ouders aangekomen en installeerden zich bij de vierde parasol op de eerste rij bij het water”, vertelt Francesco Pio Russo (20), die op hetzelfde strand als redder werkt en familie is van de uitbaters. “De zee was niet bijzonder ruw, maar aan de rotsen is het altijd wat wilder. De kinderen werden door de stroming dieper in zee ingetrokken. Hun ouders riepen om hulp en trokken de aandacht van Said”, vertelt Francesco.

Geen seconde getwijfeld

Klusjesman Said zag hoe de kinderen in moeilijkheden waren en stormde zonder twijfelen het water in. Volgens persbureau Ansa slaagde hij erin een van hen veilig naar het strand te brengen, waarna hij opnieuw de zee in dook om het tweede kind te redden.

Intussen was ook een visser van op de rotsen in het water gesprongen. Net als de visser was ook redder Francesco was op weg naar het tweede kind. Ze konden hem aan land brengen, maar merkten toen dat Said zelf in moeilijkheden was geraakt en om hulp riep.

“Ik raakte tot bij hem en hij klampte zich aan me vast, maar sleurde me naar beneden”, vertelt Francesco in tranen. “Ik moest hem achterlaten en de reddingsboot halen, maar hij lag toen al roerloos in het water.”

Vrouw en kind in Marokko

De hulpdiensten probeerden nog tevergeefs om het slachtoffer te reanimeren. “Had hij maar op me gewacht alvorens het water in te gaan”, snikt Francesco, die zelf familie is van de uitbaters van het strand en Said goed kende. “Hij heeft me mee opgevoed. Ik beschouwde hem als een broer”, zegt hij.

Rahhal ‘Said’ Amarri woonde al veertien jaar in bij de familie, maar was van plan om binnenkort terug te keren naar zijn vrouw en kind in Marokko. Een autopsie moet uitwijzen waaraan de held is gestorven. Mogelijk kreeg hij een beroerte in het water. De twee geredde kinderen en hun ouders verdwenen meteen nadat hun kinderen weer op het strand waren en zijn spoorloos.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.