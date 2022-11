Een medewerker van psychiatrisch centrum Veldzicht in het Nederlandse dorpje Balkbrug is vanmiddag bij een steekincident overleden. De patiënt die betrokken was bij het incident heeft zelfmoord gepleegd. Twee andere medewerkers raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. “Het is niet te bevatten wat er is gebeurd”, zegt directeur Hanny van Geffen van de kliniek. “We zijn allemaal in enorme shock. Zoiets hebben we nooit eerder meegemaakt.”

Volgens de directeur klopte de dader, die op een open afdeling verbleef, rond 13 uur op de deur van het kantoor waar de drie medewerkers zaten. Nadat de deur open was gedaan, drong hij naar binnen en begon hij in te steken op de personeelsleden. Een van hen liep daarbij dodelijke verwondingen op. “Er is nog geprobeerd om de medewerker te reanimeren, maar dat mocht niet baten”, aldus van Geffen.

De twee andere medewerkers raakten ook gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het hoofd van de instelling verkeren zij niet in levensgevaar.

Na de steekpartij sloot de dader zich op in een aparte ruimte en probeerde daar brand te stichten. Het vuur werd echter door de sprinklers snel gedoofd. De dader heeft zich daarna in diezelfde ruimte van het leven beroofd met het mes waarmee hij de medewerkers had aangevallen.

“We zijn allemaal verslagen”

Waarom de patiënt de medewerkers aanviel, wordt onderzocht. Maar volgens Van Geffen was de aanval een volslagen verrassing. Veel medewerkers en patiënten zijn getuige geweest van het incident. “Onze aandacht gaat nu vooral naar hen en de nabestaanden uit. De impact is enorm, we zijn allemaal verslagen. Zo trof ik de kliniek ook aan toen ik vanmiddag aankwam nadat ik was geïnformeerd over het steekincident.”

Over de identiteit van de dader en de aangevallen medewerkers wil ze niets zeggen.

De Nederlands minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind is geschokt door het overlijden van de medewerker en de patiënt, zegt hij op Twitter. “Daden met onuitwisbare gevolgen. Mijn medeleven gaat uit naar hun nabestaanden en alle collega’s van DJI.”

Eerdere incidenten

In 2019 was het in dezelfde kliniek ook al raak. Een gedetineerde in vreemdelingenbewaring ging toen een medewerkster te lijf met een zelfgemaakt steekwapen. De gedetineerde probeerde een medewerkster te wurgen en stak haar in de borst, waarna hij een collega beet terwijl die wist dat hij syfilis had.

Nog geen jaar later volgde opnieuw een steekincident. Een patiënt stak toen een sociotherapeut neer. Twee van de bekendste incidenten in de kliniek vonden in 2017 plaats, toen een patiënt in mei met de scherf van een mok in het gezicht van haar sociotherapeut stak. Die hield er een blijvend litteken aan over. Het meest ingrijpende incident was in augustus 2017, toen een patiënt een volle pan kokendheet water over het gezicht van zijn therapeute gooide. Ze raakte ernstig verbrand aan haar hoofd, borst en benen.

Psychiatrisch ziekenhuis

Veldzicht werd in 1894 opgericht als opvoedingsgesticht voor jongens. De instelling werd een belangrijke werkgever voor het dorp Balkbrug. Zo kwamen er ambtenaren en andere werknemers naar het dorp en werden er huizen gebouwd.

In 1933 werd Veldzicht een forensisch psychiatrisch centrum , wat het tot 2013 bleef. Veroordeelde criminelen werden onder bepaalde voorwaarden hier behandeld. Ondertussen is het een centrum voor transmurale psychiatrie, gespecialiseerd in de behandeling van psychiatrisch patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond. Een psychiatrisch ziekenhuis waar asielzoekers, illegale vluchtelingen in afwachting van hun uitzetting en patiënten die ongewenst vreemdeling zijn verklaard behandeld worden.

