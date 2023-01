Drama in Praag: geparkeerde taxi begint plots te rijden en doodt jonge vrouw (23)

Scholz reageert op commotie rond “Duitse oorlogsver­kla­ring”: “Duitsland zal niet deelnemen aan oorlog”

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zaterdag tijdens een persconferentie in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires benadrukt dat Duitsland, ondanks wapenleveringen aan Oekraïne, niet van plan is om deel te nemen aan de oorlog. “Dat we Oekraïne ondersteunen met financiële en humanitaire hulp of met wapenleveringen verandert daar niks aan”, zei Scholz.

29 januari