Drama in Nederlands Limburg: meisje (14) en man (39) overleden na schietincident

KIJK. Vol munitie en landmijnen: CNN-journalis­ten krijgen exclusief toegang tot Slangenei­land

Journalisten van CNN hebben toegang gekregen tot het Slangeneiland. Het kleine eilandje bij de Krim werd in februari wereldberoemd tijdens het begin van de oorlog in Oekraïne. Wanneer een Russisch oorlogschip het eiland wou inpalmen, krijgt het te horen dat het moest ‘oprotten’. Nu is het eiland weer in Oekraïense handen, maar het ligt er verlaten bij. Het ligt nog vol mijnen en munitie. Er zijn nog enkele Oekraïense militairen aanwezig op het eiland die 24/7 de wacht houden. Zij mogen niet communiceren met familieleden, want dat vergroot de kans op aanvallen.

6:38